Alejandra Rubio reacciona a la demoledora entrevista de la hija de Edmundo Arrocet

Gabriela, la hija de Edmundo Arrocet, ha concedido una demoledora entrevista en la que se muestra muy dura contra las Campos. Critica no solo a la expareja de su padre, María Teresa Campos, sino con todo el clan: Terelu, Carmen Borrego y también Alejandra Rubio, a la que ni conoce. La hija de Terelu reacciona y responde.

Las declaraciones de Gabriela Arrocet

Según Gabriela, a su padre no le gustaban los gritos y discusiones y por eso se separó de María Teresa. Cosa que él le habría advertido previamente a la Campos: "a la próxima, me voy". Además, cree que sus hijas han tenido mucho que ver en la ruptura, pues se habrían entrometido mucho. Respecto a las hijas y nieta de María Teresa, Gabriela se muestra muy tajante.

"No son de mi agrado. No las conozco, pero siempre han tenido polémicas conmigo. Me han dicho cosas feas. Las hermanas se sacan la polémica entre ellas, quién cobra más que la otra... me parecen unas mujeres que no le llegan al talón a su madre, ni en la inteligencia ni en el físico. Lo deseo lo mejor a todas, pero ojalá la nieta no siga el ejemplo de su madre y de su tía".

La respuesta de Alejandra Rubio a la hija de Edmundo Arrocet

Alejandra no conoce a Gabriela y opina sobre lo que ha dicho: "Esta señora no ha vivido nada de la relación. Si hablaran los otros hijos, lo entiendo, pero... Yo no sabía de la existencia de esta señora". "No somos una secta, no te preocupes", añade cuando escucha que llama 'séquito' a las Campos.