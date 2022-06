Esperanza Aguirre se sincera en 'Viva la vida': "Ser política le ha pasado factura a mi familia"

La exlíder de la Comunidad de Madrid confiesa estar viviendo un buen momento, aunque "no voy a dejar la política, mientras tenga salud, aunque no está en primera línea". Aguirre habla de decepciones entre amistades políticas, pero no entra en detalles y asegura que ella no es rencorosa. Confiesa ser llorona: "lloro por tres razones, por impotencia, por rabia y pena de mí misma" y, además, no reniega de los retoques estéticos a los que se ha sometido.