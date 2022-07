"Su hermano me niega rotundamente que se vaya a separar o divorciar", comenta Avilés. "La situación que ha generado todo esto y que ella toque fondo no es tanto el matrimonio, sino cómo ella se ha sentido a lo largo de los meses. Me dice que están preocupados porque nunca han visto así a Ana (no pueden contactar con ella), tanto es así que cuando Ana María ha estado muy mal siempre ha recurrido a su hermano o a su hija, y eso ahora no está sucediendo. Lo que sí hace es llamar a su madre, a diario".