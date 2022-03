El cariñoso mensaje Sonsoles Ónega a Isa P, que abandona el plató de 'Ya son las ocho' entre lágrimas

En 'Ya son las ocho', Isa Pantoja ha hablado de este duro día para la familia . "No solo estoy preocupada su estado físico, que está más delgada, también mental. Ese paseo ha tenido que ser durísimo. Podemos ayudar hasta cierto punto, tiene una depresión y es una enfermedad. Necesita ayuda profesional. No sé hasta que punta será verdad eso de que la tiene. No hay manera de que yo lo pueda saber. Solo me entero por lo que veo en televisión. No tengo el teléfono de mi tío ", contaba.

"No estoy preparada para ver a mi madre otra vez en prisión. No era consciente de que iba a ir. Me parece increíble que otra vez la historia se vuelva a repetir. Yo me siento tranquila como hija porque he hecho todo lo posible por estar con ella. Ella sabe que estoy aquí, que estoy a cuarenta minutos de casa. Me tiene a mí y más gente", confesaba visiblemente afectada la prima de Anabel Pantoja.