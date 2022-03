" He visto la parte en la que la analizan psicológicamente y explican cómo ha llegado hasta este momento, que puede ser una depresión. Esa parte me gustó. Por una parte, me alegro mucho de que se de este punto de vista, que evolucionemos. Antes la gente se reía y le daba la razón a la prensa. Ahora la gente también lo ve desde otro punto de vista . Está bien que se vean las dos partes", cuenta la colaboradora.

Además, la exconcursante de 'GH VIP' lanza un dardo envenenado a su hermano. "Cada uno es responsable de la imagen que tiene, pero creo que, aunque mi madre haya cometido errores porque no es perfecta, ese machaque la ha podido hundir más. No me pongo al nivel de mi hermano, pero también tengo mi parte de culpa. No estamos bien ninguno en mi familia, por muchas cosas que han pasado", asegura.