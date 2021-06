La colaboradora ha querido aclarar algo que muchos se han cuestionado durante muchas semanas, ¿es cierto que Rocío Flores está haciendo frente a las deudas de su padre, que actualmente no trabaja en los medios de comunicación? Estas han sido las palabras de Marta López al respecto.

“Estuvimos en la reunión y estuve un buen rato hablando con Rocío porque sé que lo está pasando mal. Kiko Matamoros había dicho en ‘Sálvame’ que Rocío estaba trabajando para ayudar económicamente al padre y para pagarle las deudas. Ella me dijo, y me dio permiso para decirlo, ‘a mi padre no le doy ni un duro, ni nunca ha querido ni mucho menos va a consentir que yo le pague ninguna deuda”, dice Marta López.