La tensión entre Alba Carrillo e Isabel Rábago pone la mesa del Fresh patas arriba: “Todo tiene un límite”

En el plató ha puesto en duda el perdón que Ángela Molina le dio a la fotógrafa que supuestamente agredió su marido y Alba Carrillo no lo ha entendido “Todo no es periodismo, pero vosotros lo tenéis que defender… Tienen la sartén por el mango, se corta y se entrega lo que quiere el periodismo, te lo digo yo que lo he vivido…”, ha asegurado. Pero no solo se estaba mostrando crítica con la prensa, sino que además estaba quitándole el turno de palabra a su compañera Isabel Rábago que opinaba algo completamente distinto.