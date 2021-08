Amador Mohedano, ingresado de urgencia en el Hospital de Jerez

Rosa Benito , exmujer de Amador, ha recibido la terrible noticia en directo en el plató de ‘Ya es mediodía y visiblemente afectada nos ha dado más detalle del estado de salud del representante: “ Tiene problemas porque no come muy bien, le ha bajado mucho el hierro y se encontró muy mareado, la madrugada… Lo que pasó ayer, te remueve y te lleva a un ataque de ansiedad enorme … Todo eso llega un momento en el que te puede”.

Rosa no ha dudado en mostrar su malestar por las insinuaciones que se hicieron dejando a su cuñada Rocío Jurado como “una mujer maltratada” cuando no se puede defender y es mentira “Me parece vergonzoso, me parece rastrero… El ataque de ansiedad que le dio al escuchar esto, el cuerpo es una máquina y explota… Yo espero que salga bien porque la salud es lo único que nos tiene que importar… pero le están mirando y él se va a poner bien…”.