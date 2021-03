Ortega Cano , Gloria Camila, Amador Mohedano, Rocío Flores… Todos los Jurado Mohedano han dado la cara y se han pronunciado ante la inminente emisión de la serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ , pero Rosa Benito no lo ha hecho hasta 48 horas después de que España temblara con el tráiler que sacaba a la luz la gran mentira del mundo de la prensa del corazón. Rosa Benito se negó a hablar con las cámaras de ‘Ya es mediodía Fresh’ y Sonsoles Ónega le ha pedido explicaciones .

“Me vas a explicar hoy y aquí por qué ayer me diste plantón, y te vas a enfrentar por primera vez a las imágenes del documental que tu sobrina, Rocío Carrasco”, han sido las primeras palabras de Sonsoles Ónega que pedían explicaciones a Rosa Benito por no haber atendido a las cámaras de ‘Ya es mediodía’ cuando supuestamente habían quedado con ella .

“Jamás ni a ti ni a mi programa os haría un feo”, ha asegurado Rosa cuando Sonsoles le ha mostrado su decepción “¿Qué pasó? Yo siempre he pensado que eras una mujer a favor de obra”. Y según Rosa, lo sigue siendo “Yo ayer no sabía que tenía ni que venir ni que tenía que entrar… Yo hago mi vida”. Pero parece que Rosa Benito no estaba siendo totalmente sincera y Miguel Ángel Nicolás se ha enfadado porque él sí le había avisado de que le iban a llamar “Yo te avisé el día anterior, te dije vendrás o una llamada”.