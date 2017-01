Kiko Matamoros, sobre la expulsión de Toño: “Vamos a echar a Toño muchísimo de menos”

Los colaboradores han opinado sobre la polémica expulsión de Toño Sanchís de ‘GH VIP’. Todos han coincidido en lo desacertado que estuvo en la gala, ya que vieron a un Toño prepotente y muy maleducado, incluso Lydia espera que no le llamen para ninguna repesca y no vuelva a aparecer por allí. Pero hay alguien que echará de menos al exconcursante: Kiko Matamoros. El colaborador está de acuerdo con que su actitud no fue la correcta pero piensa que era un pilar fundamental en la casa: “Vamos a echar a Toño muchísimo de menos”, ha reconocido.