Belén Esteban, de Toño Sanchís: "Este señor es un tramposo"

Belén Esteban define como “tramposo” a su exrepresentante ¿el motivo? Un comentario en el que habla de su familia: “Mi familia vino a recibirme en ‘GH VIP’, tú colgaste las fotos”. Pero no es la única polémica de Toño, al parecer, le ha dicho a Matamoros que está “muy cabreado” por la actitud que tuvo Terelu con él dentro de la casa. Además, ha agradecido a Kiko que no se haya “cebado” con él y este comentario ha desatado la tempestad en plató…

"Este señor es un tramposo, el viernes por la noche Ángela Portero dijo que mi familia se avergonzaba de mí y lo dice por lo que dijo Toño en ‘GH VIP’, que mi familia no había venido a plató", ha explicado Belén Esteban.

La colaboradora ha recordado que toda su familia, menos uno de sus hermanos que no pudo, acudió a la cadena, aunque no se les viera en directo: "Tú colgaste las fotos en las redes, cuenta las cosas como son". "A ver si te aclaras, que te pillo en todas", le ha dicho Belén que, además, le recomienda: "Habla de tu concurso".

Kiko Matamoros: " Toño está muy cabreado con Terelu"

Tras la expulsión de Toño Sanchís de ‘GH VIP’, Kiko Matamoros cuenta que le ha agradecido no que le haya defendido sino que no se haya "cebado" con él. Además, nos trasmite que el ya exconcursante del reality está "muy cabreado" con Terelu Campos: "No se lo esperaba, piensa que Terelu ha sido una cobarde con él y que delante tuvo una actitud y por la espalda otra".