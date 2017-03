Belén Esteban, tras las informaciones publicadas: “He hablado con Jesulín”

Belén Esteban no ha dudado en ponerse en contacto con Jesulín tras la publicación de una biografía que atenta contra el honor de su familia: “No voy a decir la conversación que he tenido con él pero es su hija, no tengo que decir nada más (…) me veía en la obligación de llamarle y contarle lo que pasaba”. La colaboradora asegura que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer que es demandar a los diferentes medios de comunicación que han participado en esta polémica.