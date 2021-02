La conversación entre Joaquín Prat y Belén Esteban en los pasillos

"Obviamente no soy el médico de María José Campanario, pero yo ayer le decía a Belén Esteban que me la encontré por los pasillos que no sé si podemos colocar en el mismo plano a una y a otra", así sacaba a la luz el periodista que ha compartido unas palabras con la colaboradora de 'Sálvame', explicando que detrás de todo esto puede haber un mal estado de salud mental de la mujer del torero. El presentador cree que si esta situación fuese así servirle a Belén para terminar con el conflicto: "Quizá deberíamos tener ese factor en cuenta a la hora de desatar todos los ataques, por mucho que ella diga que está bien de salud, yo no lo sé, lo desconozco... Si no fuese así, si María José no estuviese bien creo que habría que bajar un poquito la intensidad del enfrentamiento".