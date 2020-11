La premonitoria entrevista de Antonio Rivera en 1987: "El día que ese hijo de Paco sea un hombre querrá saber muchas cosas"

Las declaraciones de Antonio Rivera en el año 1987

El padre de Paquirri sabía que no se cumpliría la voluntad de su hijo

Además, dejaba claro que Isabel no cumplió la voluntad de Paquirri: "Mi hijo me dijo que la tranquilidad para su futuro estaba en esa documentación que nunca apareció, abrió la caja fuerte con Agustín, sabía lo había allí, por eso se adelantó a los albaceas para abrir la caja". Añadiendo que: "Sabía que lo que había era de los hijos de Paco, además de los documentos había más cosas, ella entregó los relojes que había allí y una esmeralda que era de mi mujer, que ahora está en el Banco de España de crédito. Lo único que no ha entregado es la documentación de Paco".