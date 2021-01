La Comunidad de Madrid explica que la sanidad privada y "cualquiera que sepa pinchar" pondrá vacunas

El paso de Filomena y la ola de frío han congelado Madrid y desde la Comunidad y el Ayuntamiento se está trabajando para la vuelta a la normalidad , para hablar de la situación en la que se encuentra la capital ha estado en directo Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid , que asegura que "poco a poco se van abriendo las principales arterias de la capital y de los municipios", pero todavía "queda mucho por delante y no podemos perder ni un minuto en hacer debates estériles" y explica que " para llegar a La Puerta del Sol hoy he tenido que poner cadenas" .

Aguado pide a Marlaska que se declare Madrid zona catastrófica y que se de un paseo por la ciudad para ver su estado

Ante esta situación, el vicepresidente no entiende que no se denomine a Madrid como zona catastrófica : "Es evidente, lo que ha sucedido en la comunidad de Madrid es una catástrofe, si el ministro Marlaska tiene dudas que se de un paseo en su 4x4 y lo vea . Simplemente saliéndote de la Castellana parece que ha caído una bomba, es brutal". Y confirma que todavía "faltan muchos días, incluso semanas para volver a la normalidad, es evidente que ha sido una catástrofe y esto no debería generar polémica" . Aunque se sale de la polémica y agradece el trabajo a los empleados del Metro: "Lleva abierto 124 hora ininterrumpidas, quiero agradecer públicamente a los 7000 trabajadores de metro que hayan conseguido esta proeza y va a seguir abierto otras 24 horas más para seguir garantizando la movilidad".

Valora el trabajo común entre ayuntamientos, Comunidad de Madrid y Gobierno de España

Aumentan los contagios por covid en Madrid y la preocupación en la Comunidad

El vicepresidente asegura que se utilizarán todos los recursos necesarios para la vacunación

Aguado asegura que van a utilizar todos los recursos necesarios para que se vacuna a la mayor gente posible en el menor tiempo: "Todo el mundo que sepa pinchar una vacuna tiene que estar poniendo vacunas. No me ando con disquisiciones de si la sanidad privada puede poner o no vacunas ni me echo las manos a la cabeza porque Cruz Roja nos ayude a ponerlas". Asegura que harán "todo lo que esté en nuestra mano y tenga capacidad para pinchar es susceptible a que la comunidad" y que se está utilizando a "todo el personal que tenemos a nuestra disposición: queremos que nos ayuden las farmacias, los odontólogos, las mutuas, es clave".