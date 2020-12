Los vecinos de un barrio de Zaragoza estallan contra los okupas peligrosos: "Nos rompen brazos, nos rompen piernas, tenemos mucho miedo"

En este barrio hay cinco puntos conflictivos, en uno de ellos hay hasta 10 edificios okupados

Pilar, una mujer mayor y vecina afectada, pide ayuda y cuenta el estado del barrio

Los vecinos han querido dar la cara, ante un equipo de 'AR, entre ellos Pilar, una mujer mayor que asegura "no sale a la calle a partir de las 18 de la tarde" porque "tengo miedo, porque nos dan tirones de los bolsos, nos rompen brazos, nos rompen piernas, ya no sabemos que hacer, tenemos mucho miedo" y asegura que "las autoridades no hacen nada" y que "la policía no hace más que coger, pero los demás sueltan". Y lanza un mensaje de desesperación: "Estamos hasta el gorro, o nos lo arreglan o lo arreglaremos nosotros. Yo soy mayor ya, me da igual estar aquí o en la cárcel, me da igual, voy a vivir como dios en la cárcel".