“Un tren de borrascas circula sobre la Península dejando precipitaciones y fuertes vientos de componente oeste”, ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La borrasca que llega el martes será la más intensa de la semana, aunque por ahora no cumple los requisitos para ser nombrada, ha añadido la Aemet. Pero eso no quiere decir que no vaya tener un impacto significativo en nuestro país.