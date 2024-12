"Esto es un proyecto que iniciamos, puede ir bien o no tan bien, pero tenemos que comer. Y por eso, a parte de la empresa de eventos me dedico a la moda, a la publi, a las redes… No puede quedarse en su casa sentada esperando a que nos contraten. Ella ha creado su pequeño negocio, que será grande, porque tiene que trabajar. Tiene que tener su vida", decía tras el cierre de su empresa a través del videopodcast de mtmad que grabó junto a Luitingo, 'Un cuento imperfecto'.