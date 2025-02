La alicantina no ha pasado desapercibida dentro del reality del momento, aunque su participación haya terminado ya. Con su carácter fuerte y las discusiones con su novio , Alba Rodríguez ha conquistado a los seguidores de 'La isla de las tentaciones'. Aunque esta experiencia le haya servido para calmar su temperamento, la influencer recuerda su movida adolescencia. “Con 16 añitos era un terremoto”, comienza diciendo.

La creadora de contenido, que acaba de cumplir 24 años, confiesa que durante toda su adolescencia fue bastante rebelde. “Me la sudaba todo. He hecho barbaridades”, señala y explica qué ámbitos de su vida le daban muy igual en esa época, de los cuales ahora se preocupa mucho por ellos. Reconoce que, aunque ha dado un 'glow up' estos últimos años, antes era más feliz, pues no se preocupaba tanto por lo que pensasen los demás.