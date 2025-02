La pareja, que se conocen desde que son pequeños, anunciaron su ruptura a mediados de diciembre tras tres años de relación y con los preparativos de su boda de por medio. Estaban comprometidos y llevaban algunos meses preparando su enlace, pero su historia de amor terminó de forma abrupta para sus seguidores con la publicación de una carta en redes por parte de la influencer. "Me encantaría decir que es lo mejor para los dos, pero, aunque ha pasado un tiempo, no me hago a la idea", reconocía la que fuera pareja de Manuel Cortés.