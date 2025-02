Alba Rodríguez se ha estrenado en mtmad hablando de todos sus cambios estéticos desde su adolescencia hasta ahora. La concursante de ‘La isla de las tentaciones’ está dispuesta a sincerarse como nunca antes y desea que sus seguidores la conozcan más allá del reality. Después de haber enseñado cómo quedó su nariz tras la rinoplastia y haber contado por qué no está del todo satisfecha con el resultado, Alba se ha sincerado sobre sus idas y venidas con Gerard Arias antes de que entraran al programa .

Después de su dolorosa hoguera de confrontación , Alba Rodríguez ha querido contar cómo las crisis en su relación con Gerard afectaron a su físico . Para la alicantina, el 2023 fue un año de mucho crecimiento personal. La joven de 24 años sentía que había dado su 'glow up', sin embargo, sus problemas con Gerard afectaron mucho a sus inseguridades. “Lo conocí y fue un año muy caótico” , ha asegurado.

“Cuándo lo dejábamos me maquillaba menos”, ha confesado la concursante de ‘La isla de las tentaciones’. En los momentos en los que peor estaba con su novio, se olvidaba de sí misma y no hacía nada por sentirse bien. La de Alicante tenía una gran dependencia hacia su pareja, que afectaba directamente a su autoestima. Ahora, viéndolo con perspectiva, la influencer ha reflexionado sobre por qué actuaba de ese modo.

Alba Rodríguez ha contado cómo se sentía en los momentos que lo dejaba con Gerard. “Lo pasé fatal, no me centré en mí”, ha reconocido. La modelo ha recordado esa época con tristeza, puesto que no le gustaba pasar de verse muy guapa a dejar de cuidarse. Ella misma ha admitido que solo cuando estaba con él se sentía bien consigo misma. Después de todo lo que ha sucedido, la creadora de contenido ha compartido estos duros momentos en mtmad para abrirse con sus seguidores y que la conozcan mucho más.