La cantante de 24 años ha presentado su nuevo single, el primero que canta íntegramente en castellano , aunque el título lo mantiene en su idioma natal. El tema se llama 'Non Adesso', que significa Ahora no.

"Mi padre siempre me dice que tenga determinación en todo lo que haga, porque soy una persona no muy segura de mí misma y él es muy fuerte". Ambos artistas se han subido juntos a un escenario y han colaborado en un tema. "Me encanta y es un honor trabajar con él, aunque tengamos gustos muy diferentes en lo musical", señala la cantante.

"Me gusta hablar del amor, es lo que más me inspira para escribir letras". De modo que Carrisi no es solo cantante, sino también compositora. La joven confiesa que ve se concursando algún día en el popular Festival de San Remo. "Es un escenario especial y me gustaría probar o hacer algo durante los próximos años a ver si sale. Participar sería una emoción grandísima", reconocía al canal de TVE.