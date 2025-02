El Día de los Inocentes, Elsa Mateos y Adrián Creus le dijeron a sus seguidores de Instagram que habían iniciado una relación amorosa , pero se trataba de una broma y son solo buenos amigos que habían pasado juntos las fiestas navideñas porque ella sigue sin tener contacto con su familia y él le invitó a ir a su casa para que no estuviera sola. Ahora, poco más de un mes después de esa bromea, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha vuelto a hablar de su vida amorosa .

"¿Tú has visto esto?", comentaba Elsa mientras miraba a la pegatina y, a continuación, simulaba una arcada para expresar el rechazo que le producía. "Para el que esté enamorado, maravilloso, pero yo me iré a entrenar espalda", añadía la ahora creadora de contenido, dejando así muy claro que no está enamorada ni tiene planes especiales con nadie este viernes 14 de febrero.