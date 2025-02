Las chicas de 'La isla de las tentaciones 8' se han reunido en un exclusivo evento de una conocida marca de maquillaje. Un evento que ha tenido lugar en el centro de Madrid y que ha conseguido que, las 7 protagonistas de esta última edición del programa presentado por Sandra Barneda, se reencuentren después de mucho tiempo y han lucido sus looks para la ocasión .

Al igual que durante su experiencia en República Dominicana, los looks de Anita y Bayan no han pasado en absoluto desapercibidos, y es que ambas han logrado adaptar su estilo a las exigencias de este evento. La novia de Eros ha combinado unos pantalones vaqueros anchos con una blazer de color negra con brillantes, dando ese toque "futurista" con unos botines de tacón plateados a juego con el bolso de mano. Un look que ha destacado sobre todo por el peinado, ya que Bayan ha dicho "adiós a sus rizos por unos días".