Vanessa Bouza fue la primera expulsada de la tercera edición de 'GH DÚO' y, mientras ella estaba fuera de la casa de Guadalix de la Sierra, apreció que su marido, Javi Mouzo, tuvo un acercamiento con Maica Benedicto y eso no le gustó nada. Mientras que ellos aseguraban que se trata de una amistad, la gallega no creía que fuera así. A su salida del concurso, el exconcursante de 'Gran Hermano 19' le confesó en un debate que no había sentido nada por la amiga de Óscar Landa pero que sí que había hablado con otras chicas.