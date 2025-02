Así fue el primer matrimonio de Demi Moore con el músico Freddy Moore

Cuando Demi Gene Guynes, de 17 años, conoció a Freddy Moore en 1979, él ya era un músico establecido en la escena musical de Los Ángeles. En ese momento, Freddy tenía 30 años y estaba en proceso de divorcio de su primera esposa, Lucy Moore. La diferencia de edad entre ambos no fue un impedimento, y su relación avanzó rápidamente hasta el matrimonio.

Freddy Moore era el líder de la banda The Nu Kats , un grupo de rock con cierta notoriedad en Los Ángeles en la década de los 80. Durante su matrimonio, Demi no solo fue su compañera sentimental, sino que también colaboró con él en la escritura de algunas canciones y participó en videos musicales de la banda.

En su autobiografía Inside Out (2019), Demi Moore hizo una confesión impactante: fue infiel a Freddy Moore la noche antes de su boda. La actriz reveló que, pese a que estaban a punto de casarse, ella sentía dudas y ansiedad sobre la relación. Esa misma noche, en lo que describió como un acto de auto-sabotaje, terminó besándose con otra persona. "No podía afrontar el hecho de casarme con alguien de quien no estaba realmente enamorada. Pero tampoco tenía la valentía de cancelar la boda", escribió en su libro.