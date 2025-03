"Vamos a jugar", ha comenzado diciendo la novia de Tony Spina en su vídeo, un juego que le ha durado poco ya que las primeras imágenes que ha visto han sido las de estas dos concursantes: "No, entre Guatemala y Guatepeor no pienso elegir, siguiente". "Seguimos, no, no me da la gana", ha explicado Marta en el vídeo que ha compartido en sus redes sociales.