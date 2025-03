Entre las nuevas diligencias ordenadas, destaca la declaración de una mujer que podría demostrar que la denunciante y el actor, conocido como 'El Bola', se conocían previamente. Según el auto, la testigo “podría haber estado presente uno de los días en los que habría coincidido la víctima en el mismo lugar con los investigados”. Esta declaración será clave, ya que Ballesta ha asegurado en diversas ocasiones que no conoce a la mujer que lo acusa.

“Los tres salimos del bar y fuimos a un cajero automático de la calle de San Antón. Allí me quedé a solas con Ballesta, mientras sacaba dinero”, declaró la denunciante. En ese momento, según su versión, el actor se aprovechó de ella: “Se sentó a mi lado en la acera, me retiró las bragas y me metió los dedos en la vagina”.