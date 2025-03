El soberano británico se ha sincerado sobre el impacto que la música ha tenido en él para celebrar el Día de la Commonwealth

En un programa de una hora grabado en su despacho del Palacio de Buckingham, el monarca ha elegido 17 canciones

Se observan 15 artistas de la Commonwealth y otros dos con los que ha sentido una conexión especial, entre ellos Beyoncé

Beyoncé, Bob Marley, Grace Jon Kylie Minogue, Michael Buble, Diana Ross... Una larga e inesperada lista de canciones que el rey Carlos III ya ha bautizado como sus favoritas. El soberano británico ha revelado su 'playlist' más especial en 'The King's Music Room' creada para celebrar el Día de la Commonwealth, que se festeja este 10 de marzo en Reino Unido.

El hijo de la difunta reina Isabel II se ha sincerado sobre el impacto que la música ha tenido en él, desde su capacidad para despertar recuerdos hasta consolar en tiempos de tristeza. "A lo largo de mi vida, la música ha significado mucho para mí. Sé que también es el caso de muchos otros. Tiene esa notable capacidad de hacer que los recuerdos felices vuelvan a fluir desde los rincones más profundos de nuestra memoria, de consolarnos en momentos de tristeza y de llevarnos a lugares lejanos. Pero quizás, sobre todo, puede levantarnos el ánimo y más aún cuando nos reúne en la celebración. En otras palabras, nos trae alegría", ha destacado el monarca, que continúa bajo tratamiento contra el cáncer que padece.

En el programa de una hora de duración para Apple Music, grabado en su despacho del Palacio de Buckingham, el monarca ha elegido 17 canciones y ha compartido algunas anécdotas con sus artistas. Entre los temas, se observan 15 artistas de la Commonwealth y dos con los que ha sentido una conexión especial, entre ellos 'Crazy in Love' de Beyoncé.

Carlos III ha descrito a la cantante estadounidense como "una artista tan excepcional que no pude resistirme a incluir su música". Asimismo, ha recordado el concierto Prince's Trust Fashion Rocks de Beyoncé en el Royal Albert Hall en 2003, durante el cual Beyoncé interpretó la canción, y ha añadido: "Me gustaría felicitarla por ganar su primer Grammy al álbum del año".

La otra canción que no pertenece a la Commonwealth es 'Upside Down' de Diana Ross, que el monarca ha descrito como una de sus favoritas. "Cuando era mucho más joven, era absolutamente imposible no levantarme y bailar cuando la tocaban. Así que me pregunto si todavía puedo lograrlo... ¡¿no?", ha bromeado, según recoge 'The Mirror'.

El hit más antiguo que ha seleccionado es 'The Very Thought of You', de Al Bowlly, una de las canciones que solía tocar su "querida abuela". "Fue una época de canciones que se hicieron memorables por letras brillantes, bandas increíbles y un ritmo imparable", ha aseverado.

De Bob Marley, el padre del príncipe Guillermo ha escogido 'Could you be love', y ha confesado haber asistido a un concierto organizado por Rita Marley, mujer de Bob Marley, durante una visita a Jamaica en 2008. Lo ha calificado como "uno de esos momentos inolvidables" y ha explicado que conoció "al gran hombre en persona" en otro momento.

"Tenía, por supuesto, esa energía maravillosa y contagiosa, pero también su profunda sinceridad y su profunda preocupación por su comunidad. Siempre recuerdo sus palabras: 'El pueblo tiene una voz en su interior'. Le dio al mundo esa voz de una manera que nadie que lo haya escuchado podrá olvidar jamás".

La 'playlist' de Carlos III la conforman éxitos como 'Haven't Met You Yet' de Michael Boublé, 'My Boy Lollipop' de Millie Small, 'The Loco-Motion' de Kylie Minogue, 'La Vie En Rose' de Grace Ross, 'Love Me Again' de Raye, 'Mpempem Do Me' de Daddy Lumba, 'KANTE' de Davido, 'The Click Song' de Miriam Makeba, 'Indian Summer' de Anoushka Shankar, 'My Country Man' de Jools Holland & Ruby Turner, 'Anta Permana' de Siti Nurhaliza, 'E Te Iwi E' de Dame Kiri Te Kanawa y 'Hot, Hot, Hot' de Arrow.

