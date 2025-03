Tras la dolorosa pérdida de uno de sus gatos y con la guerra con su madre en pausa , la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha decidido atreverse con un cambio de look que no ha dejado a nadie indiferente . Una decisión que ha tomado poco después anunciar nuevos proyectos profesionales y que ha revolucionado a sus seguidores, que han comenzado a especular, intentando averiguar de qué se trata su nueva aventura.

La influencer ha querido reflejar la ilusión con la que afronta esta nueva etapa de crecimiento personal y laboral y para ello, ha empezado por someterse a un cambio de look que ha compartido con sus miles de 'followers'. " Vuelta a la esencia ", así ha descrito Sofía su nuevo look en su perfil de Instagram, unas palabras que ha escrito bajo su publicación en redes sociales.

Las reacciones a este cambio no se han hecho esperar: muchos de sus seguidores han querido expresar sus opiniones. "Si te veo por la calle, no te reconozco", "Está irreconocible" o "Por un momento he dudado si era ella o no", son algunos de los comentarios que, de forma irónica, le han dedicado sus seguidores más críticos.