Luitingo sale en defensa de su padre, el humorista Sele de Triana

El exconcursante de 'GH VIP' estalla tras las acusaciones que su entorno ha vertido hacia su progenitor

Luitingo manda un mensaje a su padre, Sele de Triana, tras ser acusado de "mover los hilos de todo". El exconcursante de 'GH VIP' está cansado de los comentarios que se están haciendo sobre él y su familia tras su ruptura con Jessica Bueno y no piensa permitir que esta situación perdure en el tiempo.

Después de que la modelo revelase que la mujer con la que hablaba Luitingo en sus polémicos audios era la madre del cantante, han sido muchos los que han tratado de 'desenmascarar' a los Romero Magro.

Este fin de semana, sin ir más lejos, su entorno más cercano ha hablado en exclusiva para 'Fiesta'. "El padre es el que mueve los hilos de todo. Le dice con quién tiene que ponerse en contacto para tener más fama. Lo hace todo para que se le vea y se le conozca más de la cuenta. Tiene cuentas secundarias de Instagram para comentar las publicaciones a su hijo y que así tenga más apoyo y seguidores. Es el que está detrás de todo y el que le protege de todo", contaba un informador.

Unas declaraciones que habrían sentado muy mal al exnovio de Jessica Bueno, que no ha podido evitar estallar y salir en en defensa de su padre, al que a través de un comunicado, dedica unas bonitas palabras. "Si tuviese mil vidas te daría 1500 y si tuviese 6 millones de euros te daba 10. Eres una de las pocas personas que jamás me ha fallado en mi vida y la persona más buena del planeta", escribe el cantante de Operación Camarón.

El artista, no niega que su padre haya sido uno de sus grandes apoyos en su carrera como artista; de hecho, no duda en darle las gracias por todo lo que siempre ha recibido de él de forma desinteresada. Sin embargo, que haya conseguido "muchas cosas" gracias a él y sus 'contactos', no justifica que se hable de él en esos términos. "Gracias a todo lo que has hecho por mí siempre he conseguido muchas cosas. Fuiste mi ejemplo, mi ídolo y lo seguirás siendo de por vida", asegura.

Luitingo no lo está pasando bien. Lleva aproximadamente un mes sufriendo las 'consecuencias' de su ruptura con Jessica Bueno y ha llegado incluso a recibir amenazas de muerte. Una situación de acoso constante que no solo le afecta a él directamente, también a su familia.

En este sentido, el cantante de Yo sé que puedes, el tema que compuso para contar la historia de superación de Jessica Bueno, no ha dudado en mostrarse firme y ha dejado claro que lo hará todo con tal de no ver sufrir a los suyos.

"No sufras por mí, que todavía me queda mucha fuerza dentro, aunque me inunde en lágrimas". Has luchado toda la vida porque toda tu casa siempre saliese adelante y lo has conseguido. Ahora me toca a mí para que no os roce ni el aire", asevera.