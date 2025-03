Luitingo reacciona a la entrevista de Jota Peleteiro en '¡De viernes!'

El finalista de 'GH VIP 8' ha estado al lado de Jessica durante uno de los años más difíciles de la vida de la modelo , ya que, de acuerdo con su testimonio en una entrevista previa en '¡De viernes!', tuvo que hacer frente a deudas de Jota, se tuvo que marchar de Bilbao porque no era capaz de mantener los gastos de vivir allí y ha estado sufriendo constantemente por ver que su exmarido apenas veía a sus hijos y no le pasaba la pensión que habían acordado.

La modelo repitió varias veces en su entrevista que su deseo era que sus hijos, Jota Junior y Alejandro, estuvieran bien y que el padre de los niños se hiciera cargo de sus responsabilidades tanto económicas como afectivas. Al final de esa entrevista, Luitingo apareció en plató y la sorprendió con una canción. La ex de Kiko Rivera reconoció que era uno de sus principales apoyos y que le hacía todo más fácil por ayudarle siempre con sus niños.

Ahora, al cantante de 'Chico perfecto' le ha preguntado una reportera de 'Europa Press' que le ha encontrado en su barrio de Sevilla qué opina de que Jota Peleteiro haya decidido contar su versión en televisión. "Yo de verdad es que no opino nada, yo paso", ha comentado él, ante lo que le ha periodista añadía: "Son cosas de ellos". "Sí, totalmente", ha sentenciado el de Triana, dejando claro que no quiere involucrarse en esta polémica de su ex, a la que siempre apoyó en este tema a lo largo de su relación, que se extendió desde diciembre de 2023 a febrero de 2025.