La sobrina de Isabel Pantoja habla de su aumento de peso tras dar a luz a su hija

La influencer reconoce que "se ha dejado" porque ha estado centrada en Alma, pero que necesita empezar a cuidarse

Anabel Pantoja cuenta lo que opinaba su novio, David Rodríguez, de su cambio físico en el embarazo

Anabel Pantoja reconoce que "se ha dejado bastante" desde que dio a luz a su hija Alma, en común con David Rodríguez. Han pasado cinco meses desde que dio a luz a su primogénita, pero no ha sido nada fácil para la sobrina de Isabel Pantoja, que pasó por un ingreso hospitalario junto a su niña por un posible síndrome del "bebé zarandeado" que todavía sigue bajo investigación (aunque todo apunta a que en las próximas semanas se archivará el caso).

Al poco de dar a luz, la prima de Isa Pantoja celebraba que no se veía "excesivamente gorda" y que "solo" había cogido entre 10 y 12 kilos de peso. "Pensaba que me iba a poner enorme. Lo único que se me ve es mucha barriga y mucho culo. No estoy comiendo excesivamente mal", expresaba en ese momento, cuando contaba días para verle la carita a Alma.

Pero, tras dar el parto, y con el mal trago que pasó a raíz del ingreso hospitalario de su bebé, la que fuera concursante de 'Supervivientes' reconoce que se ha descuidado y que ha dejado de lado la buena alimentación y, por supuesto, el deporte. "Después de 150 años, me he metido en este mono deportivo, que no sé ni como he cabido. La verdad es que me he dejado bastante desde que di a luz y ya no puede ser porque yo tengo que hacer la operación bikini, la operación camarón, la operación bacalao y todas las operaciones", comenta en tono de humor.

Me he dejado bastante desde que di a luz

Eso sí, a pesar de ese comentario en clave de humor, una cosa está clara: Anabel Pantoja quiere empezar a cuidarse y recuperar su forma física. "Es verdad que me he dejado porque he estado con mi cabeza puesta en ella, pero también tengo que mirar por mi cuerpo, porque sino... Así que al lío y a moverse", se ha dicho a sí misma la influencer, que solo en Instagram acumula más de 2 millones de seguidores.

Críticas a Anabel Pantoja por su aumento de peso tras dar a luz

Palabras que llegan después de que publicase hace apenas unas horas una fotografía con el 'vaquero de moda' por su cintura, que estiliza la figura. La 'pantojita' le contaba a sus seguidores que usa la talla 44 y recibía los piropos del padre de David Rodríguez, que salía en su defensa tras las críticas por su aumento de peso. "¡Ya puedes tener la talla 48! La belleza está en el corazón y de ahí vas pasada. Además, la que es guapa es guapa", comentaba su suegro.

He estado con la cabeza puesta en Alma, pero tengo que mirar por mi cuerpo