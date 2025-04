Paola Olmedo no oculta lo feliz que está en esta nueva etapa de su vida. Más recuperada de su compleja cirugía maxilofacia l y haciéndose cada vez más al postoperatorio, la exmujer de José María Almoguera está cada vez más enamorada y junto a él se le ha visto paseando por las calles de San Sebastián de los Reyes y sacando al perro. En su nuevo amor ha encontrado el compañero perfecto y, si en un principio se mostraba muy reservada a la hora de dejarse ver junto a él o de dar nuevos detalles de su relación, la esteticista y su chico han dado un paso más en su relación .

Tras conocerse en enero que estaba de nuevo enamorada, Paola Olmedo y su nuevo novio han dado un paso más en su relación. El aparecer más naturales y en el barrio de la esteticista hace pensar que cada vez hacen más vida en pareja y que no les asustan los medios ni ser fotografiados, aunque ella no haya revelado ni su nombre y mantenga que él quiere ser anónimo.

Tal como apunta la revista 'Lecturas', el nuevo novio de Paola Olmedo pasa cada vez más tiempo en la casa de ella y cada vez que se le pregunta por él, la ex de José María Almoguera solo tiene palabras de amor y de agradecimiento. "Fue el primero que me vio y me abrazó", confesó tras su operación y en él ha visto muchas cosas que necesitaba para lanzarse de nuevo a tener una pareja.