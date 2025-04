Marta Peñate cuenta la "opinión impopular" que tiene sobre Anita Williams

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha confesado que sigue apoyando a Montoya y no se ha cambiado al bando de Anita Williams

Marta Peñate también ha confesado que le está gustando el concurso de Makoke, la ex de su novio Tony Spina

¡Samya se moja! La concursante revela quién quiere que gane 'Supervivientes': ''Es capaz de romperse un hueso''

Marta Peñate es una de las colaboradoras que se encarga de analizar semana tras semana 'Supervivientes' y siempre tiene un ojo puesto en las redes sociales para saber qué opina la audiencia sobre el concurso. Ahí es donde ha visto que muchos seguidores de 'La isla de las tentaciones' a los que no les caía bien Anita Williams se han hecho sus fans por sus victorias en las pruebas de líder y porque creen que está actuando bien con Montoya.

Pero la exconcursante de 'Gran Hermano' no ha cambiado su discurso como otros fans de 'La isla de las tentaciones' y así lo ha hecho saber en un evento al que ha acudido en Madrid. "¿No me vas a preguntar si soy 'team' Montoya o 'team' Anita?", le decía al reportero de 'Europa Press', que le pedía que resolviera la duda: "Soy 'team' Montoya. No entiendo a la gente que le está criticando ahora y se ha bajado de su barco".

"Para mí opinión sí que es verdad que Anita no está haciendo un mal concurso como superviviente, pero que le robara un coco a sus compañeros me hace creer que no ha cambiado del todo. Es 'umpopular opinion' [opinión impopular] porque la gente no opina eso", ha confesado la canaria, que no termina de creerse que la amiga de Bayan Al Masri es buena compañera.

Marta cree que Montoya "es cansino" y que no está haciendo ningún papel, sino siendo "cansino como es él", por lo que no entiende que ahora le estén criticando por ese rasgo: "Es pesado, es así, entonces que ahora de repente sea bueno o sea un Santo me resultaría raro. Yo lo compré pesado y lo quiero así".