"A mí me ofrece un buen colegio para mi hija, buen salario fijo, buenas comisiones… Luego me encuentro con que nada de esto es real y que mi vida allí se convierte en un caos ", cuenta Miriam Gurutze en su entrevista en '¡De Viernes!', que el día que se muda a Bilbao por amor , para empezar esta vida en común con Jota Peleteiro, es el mismo día que Jessica Bueno se toma las pastillas .

Una entrevista en la que ha apoyado la versión de la modelo respecto a que el exfutbolista le impedía trabajar. "Me cuesta creer que haya apoyado a Jessica en su faceta laboral. Cuando a mí me pidió matrimonio me dijo que lo mejor era que en el futuro no trabajase. Él ve como una deshonra que su mujer trabaje", ha señalado.