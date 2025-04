Marina está recuperándose de su separación con Ricard Mola tras varios meses de relación. Cuando peor lo estaba pasando, Juanjo la llamó y le propuso grabar juntos una canción a la que no pudo resistirse. “Fue pasarme esto de mi relación y vino Juanjo y me dijo que tenía una canción para mi” , afirma la influencer. Marina explica que la letra de la canción va muy acorde con todo lo que ocurrió con su exnovio. “Te hacemos una canción como Shakira”, dice entre risas una vez está grabando la canción.

La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ se abre una vez más con sus seguidores y explica por qué hace un año que no saca ninguna canción nueva. “Me desmotivé totalmente”, admite la influencer. En mayo del año pasado, Marina probó suerte en el programa de música ‘Factor X’. Lo que ella veía como una oportunidad enorme para demostrarle a sus seguidores que iba en serio con su faceta musical, no salió como esperaba. “La situación fue rara, me minó muchísimo”, reconoce.