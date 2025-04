Entre Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi existe un amor puro . Así lo demostró el jinete cuando en 'Supervivientes' confesó los sentimientos que tiene por su pareja . No para de pensar en ella desde Honduras y tiene claro que los puntos que más le atraen de Casas son la diversión y su inquietud. "Su cabeza no para, llegó a pintarme un corazón en la mano", le comentó a sus compañeros sobre le día en el que se conocieron.

"Me parece que es el que vigila el fuego, el que friega... para mí no puede hacer un concurso mejor", agrega ante Verónica Dulanto y Frank Blanco. "Lo veo como en el team de Borja, Álex, Koldo...", dice refiriéndose a la buena integración con el resto de sus compañeros de Playa Calma. "Intenta no involucrarse en cosas que no le conciernen", asegura.