Desde que comenzó su aventura en 'Supervivientes' , Álvaro Muñoz Escassi no ha dejado de pensar en Sheila Casas. El colaborador comenzó una relación con ella meses antes de viajar a Honduras y, desde que puso un pie en los Cayos Cochinos , no ha dudado en compartir con sus compañeros lo que siente por ella.

Durante una conversación en Playa Calma, Nieves le preguntaba qué fue lo que le enamoró de ella . Sin pensárselo dos veces, Escassi se disponía a contarles cómo fue la primera vez la vio: "Yo no sabía que estaba ella de colaboradora ni nada. Nunca nos habíamos visto. Y la vi, y me quedó con cara de tonto ", comenzaba.

Y, tras las primeras interacciones, se reafirmó aún más: " Es tan divertida... Su cabeza no para. Nos pusimos los dos a hablar y me pintó un corazón aquí (en la mano). Al día siguiente que fui ya tenía el tatuaje ", contaba a sus compañeros, a quienes reconocía que lo suyo había sido "un flechazo heavy".

El superviviente tiene claro que cuadraron desde el primer momento porque son "muy parecidos": "Muy lanzados para hacer las cosas, muy divertidos... Cuando estamos juntos nos meamos de la risa , no nos hace falta ni que haya nadie más en el local. Puede estar vacío y sin música, y me lo paso bien".

Acto seguido, el colaborador se sinceraba con sus compañeros y les desvelaba algo muy íntimo: "Toda mi vida me he puesto un protector. Es muy fácil hablar mal de mí". Pero Nieves le interrumpía y daba con el quid de la cuestión: "Pero ella te dio la oportunidad de conocerte de verdad. Has encontrado a tu alma gemela".

"Si Dios quiere, yo por mi parte no me separo más. Yo ya lo he vivido todo, he tenido cagadas... Y con ella estoy haciendo el pleno de perfección", finalizaba muy emocionado.