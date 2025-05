" Doy por finalizado mi matrimonio, esto no me lo merezco yo ", ha lanzado Calderón. Laura Cuevas, por su parte, era también muy tajante con su decisión. " ¿Yo lo voy a seguir, después del ridículo que me hizo pasar a mí en Honduras? ", lanza.

Carlos Calderón y Laura Cuevas ya protagonizaron una escena llena de tensión cuando se reencontraron en Honduras mientras la concursante de ' Supervivientes ' atravesaba una dura etapa con sus compañeros -con Makoke tenía un enfrentamiento abierto por ejemplo-. Cuevas llegó a confesarle que no había sido feliz en su matrimonio y que apenas tenía tiempo para disfrutar en pareja. " No hay comunicación ", le insistió durante su conversación.

Ambos revivieron un tenso cruce de reproches. La andaluza le repitió que se había dado cuenta en Honduras de que no era feliz en su matrimonio. " ¿Tú no crees que tienes que cambiar? ", le lanzó.

Así que, según dijo, son claras las dudas del amor de la televisiva por él. "A la vista está de que ya no me quiere, no me tiene en cuenta para nada y no me da mi lugar", aseguró.