Podía interpretarse como un enfado tras las palabras de su mujer, que no ha dudado en lanzar reproches contra él. "No sé si la gente me ha echado, estaba disfrutando como nadie y fue llegar él y bajón", asegura. Al parecer, Laura Cuevas dio a entender que su tenso reencuentro con su marido fue "un lastre" que marcó el inicio de su expulsión. La televisiva no sabía que su marido se encontraba en el plató, por lo que Calderón no podía mostrar su enfado. Así que ha decidido marcharse en directo, lo que ha generado un estado de incertidumbre que ha explicado poco después.