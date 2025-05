Laura Cuevas ha roto a llorar por completo cuando, instantes antes de que el que todavía es su marido entrase al plató de '¡De viernes!' y protagonizase con él un tenso cara a cara, ha revivido todo lo que este ha dicho sobre ella cuando todavía era concursante de 'Supervivientes'. Tras poner el vídeo en donde Carlos Calderón aprovecha la escapada de la exconcursante a Honduras para propinar palabras sobre ella del estilo "mala persona", "desagradecida" o "infiel", Laura Cuevas no podía más: "Ya no es cosas que le han contado y que él sea un ingenuo y se lo crea todo... ya es que me dice mala persona cuando yo de él no había dicho absolutamente nada" , comenzaba diciendo, al borde de las lágrimas.

"Ahora mismo estoy alucinando. He estado recibiendo todo tipo de información, toda la noche, todo el día... y creía que era solo información de gente que a él le habían venido. Unos, otros, Daniela, que es la más retorcida de todos... y él se lo cree todo", aseguraba Laura Cuevas, tras lo que añadía que ahora está viendo que "no es solo eso, sino que es mala persona, que se ha enseñado conmigo".

En cuanto a si le sorprende o no todo lo que ha dicho sobre ella Carlos Calderón, Cuevas asegura que "sí": "Por supuesto. No me lo esperaba para nada. Me parece totalmente desproporcionado. No había dicho nada de él. Estoy alucinando", decía de nuevo.