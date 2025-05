Mucho se está hablando de la relación entre Alejandra Rubio y José María Almoguera . Aunque todos en el clan Campos parecen empeñarse en apaciguar las aguas y tratar de dejar claro que "entre ellos no pasa nada" -incluso Carmen Borrego apuntó a que habían hablado y aclarado las cosas-, las declaraciones de la colaboradora de 'Vamos a ver' no hacen otra cosa que continuar aireando que entre ellos pudiesen existir posibles tensiones.

De ahí que al novio de María Sánchez 'La Jerezana' le hayan preguntado ahora por su relación con Alejandra Rubio. Y él, una vez más, ha defendido que entre ellos no ocurre nada. "No hay problema, de verdad. Por mi parte, estoy abierto. Y por la suya, también. No hay nada que arreglar, está todo bien. Sin más, son tonterías. No hay que darle importancia", ha señalado el sobrino de María Teresa Campos frente a los micrófonos de 'Europa Press'.