Belén Rodríguez se defiende tras ser acusada de haber sido una topa de Las Campos

Salta la tensión en el cara a cara más esperado entre Terelu Campos y Belén Rodríguez

Belén Rodríguez ha visitado esta semana el plató de '¡De viernes!' para hablar de la gran decepción que siente con Terelu Campos. La colaboradora se desahogó en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona y acusó a la hija de María Teresa Campos de haber sido partícipe en una campaña de acosa en su contra, vulnerando su intimidad. Ahora, Belén Ro analiza su propia entrevista junto a los colaboradores de 'Fiesta' cuando una de sus compañeras pone sobre la mesa que podría ser la topa de las Campos.

Su conflicto con las Campos le provoca a Belén mucho dolor. Así se lo confiesa a Emma García durante la tarde del domingo. Es por esto por lo que, cuando la periodista Mónika Vergara saca el tema de las presuntas filtraciones por su parte, Belén estalla. La colaboradora dice que este conflicto viene de lejos, que "tú y yo hemos trabajado juntas en una redacción y, en aquel momento, ya se decía que tú eras el topo, la persona que filtraba a la prensa todo lo que ocurría". Belén Ro no tarda en reaccionar ante esta acusación.

"Eso se lo está inventado", le dice rápidamente Belén Rodríguez a Emma García cuando escucha decir estas palabras a Mónika Vergara. "Es absolutamente mentira ni se ha dicho nunca de eso". Por su parte, Mónika Vergara quiere dejar claro que no es que ella piense eso, sino que simplemente está poniendo sobre la mesa lo que, supuestamente, se decía, pero Belén se reitera: "Nunca jamás nadie ha dicho eso". Pero la cosa no ha quedado aquí, pues a Belén no le ha sentado nada bien esto y ha estallado ante tal acusación.

"Me gustaría que, como en nuestra redacción hay un montón de compañeros que trabajaban ahí también, Marisa Martín Blázquez, Paloma Barrientos, que digan algo". Y es que Mónika se refiere a la época en la que todos trabajaban en 'Día a día'. "Estoy harta. Se ha mentido mucho sobre mí y Kike Calleja lo sabe, que está aquí sentado y trabajaba en ese programa (se refiere a 'Sálvame'). Me he tragado, durante tres años, muchas cosas y tengo un cáncer de garganta y no voy a soportar más, no me voy a callar nada más", añade Belén. "Si tú vas y dices una cosa sobre mí que no puedes probar, tendrás una demanda mía. Tú y quien sea. Ya está bien, hombre", concluye Belén, visiblemente molesta por lo sucedido.