Ana López y Borja González llevan más de dos meses separados y están a punto de reencontrarse en 'Supervivientes'

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' destapa los mensajes que le llegan y que responde en nombre de Borja

Borja González no se imagina la gran sorpresa que le espera en 'Supervivientes'. El concursante, que se enfrenta a su primera nominación, está a punto de reencontrarse con Ana López, su novia y madre de su hijo Luca. Un esperado encuentro tanto por ellos mismos como por la audiencia de Telecinco, que en cierto modo, ha sido testigo de su historia de amor gracias a la séptima edición de 'La isla de las tentaciones'.

Pero el amor entre Ana y Borja no nació en televisión, aunque muchos los conocieron en 'La isla de las tentaciones'. Su historia comenzó muchos años antes. Un día, el destino quiso que sus caminos se cruzasen en un momento inesperado, pues ambos tenían pareja.

Los dos son de Valencia y tienen la misma edad, por lo que coincidir en los mismos sitios era algo habitual. Se conocían de vista y tenían bastante gente en común. Un día, una amiga suya les presentó de manera oficial y aunque la atracción fue mutua, "no surgió nada", pues él tenía novia y ella novio en aquel momento. A pesar de la conexión que sintieron en un primer momento, los valencianos optaron por mantener la distancia y no avanzar hasta haber cerrado sus respectivas relaciones de pareja. Pasó mucho tiempo antes de que se diesen la oportunidad de conocerse de verdad.

Un día, tras haber finalizado sus respectivas historias, empezaron a seguirse en redes sociales. A partir de ese momento, la comunicación entre ellos empezó a ser más fluida. Su primera cita tardó en llegar, pero fue todo un éxito. Pero pesar de lo que sentían, los problemas no tardaron en llegar y el recuerdo de sus relaciones pasadas provocó que su relación se rompiera durante un par de semanas.

"Había muchísima química, nos besamos, volvimos a quedar, fuimos al cine...Yo dije parece que llevemos un año y de repente me dejó de contestar", contaba Borja a sus compañeros de playa hace unas semanas mientras explicaba que "la única chica que me ha dejado ha sido Ana y fue al mes de empezar porque ella acababa de salir de una relación. Empezábamos a conocernos. Me dijo que estaba en una montaña rusa, que tenía ideas con su ex... Yo le dije que lo entendía, que era muy reciente". Ese impasse en su relación no duró mucho, pues tan solo "tres semanas después", Ana López volvió a llamar a su puerta. "Me habló y me dijo que llevaba una semana pensando en cómo hacerlo", contaba el entrenador personal, que por aquel entonces, se encontraba realizando la formación militar de siete años en las Fuerzas Armadas.

Esa nueva oportunidad sirvió para consolidar su relación de pareja, aunque la verdadera prueba de fuego no llegó hasta su participación en 'La isla de las tentaciones'. Los celos, las inseguridades, los rumores de infidelidad y la falta de confianza que había entre ellos fueron algunos de los motivos por los que decidieron participar en el programa. Un programa en el que la tentación estuvo a punto de destrozar lo suyo.

La empresaria, que tiene un centro de belleza en Valencia, se quedó embarazada a los pocos días de regresar a España. De hecho, dio a luz antes de que se terminase de emitir su edición. La llegada del pequeño Luca a sus vidas ha sido lo mejor que les ha pasado a ambos, aunque también les ha generado numerosos conflictos y problemas de pareja que han necesitado solucionar en terapia. 'Recién Nacidos' fue para ellos un antes y un después en este sentido.

Separarse con motivo de la participación de Borja en 'Supervivientes' ha sido otra dura prueba para ellos; una prueba que solo terminará cuando la audiencia así lo decida. Ocurra lo que ocurra, su esperado encuentro, que tendrá lugar en apenas unas horas, será una auténtica inyección de energía para el robinsón, que como el resto de compañeros, lleva más de dos meses haciendo frente a las extremas condiciones del concurso.