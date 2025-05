Lorena Romera 27 MAY 2025 - 13:32h.

La hija de Terelu Campos se pronuncia sobre el veto de Carlo Costanzia a Jeimy Báez y Yulen Pereira

Alejandra Rubio recibe una feliz noticia en plenos rumores de crisis con el hijo de Mar Flores

Para su entrevista en '¡De Viernes!', Carlo Costanzia habría solicitado ciertas restricciones. Ahora, ha sido Alejandra Rubio quien se ha pronunciado y ha explicado el motivo por el que su pareja habría pedido no coincidir con Yulen Pereira ni responder a preguntas que tuviesen que ver con su expareja, Jeimy Báez, y su embarazo.

No tuvo problema a la hora de responder sobre la presunta crisis con la madre de su hija, en aclarar cómo es la relación actual entre su madre, Mar Flores, y Terelu Campos... También habló de ese "miedo" que se le tendría a la colaboradora de 'Vamos a ver' en el clan Campos, y de un sinfín de temas de plena actualidad y que le afectan directamente a nivel personal.

Sin embargo, ni una pregunta sobre Jeimy Baéz, su expareja, y la noticia de su embarazo. La que fuera concursante de 'GH VIP' estuvo sentada en el mismo plató que él apenas una semana antes, cuando, por error, desveló que Yulen Pereira sería el padre de la criatura que está gestando. Por supuesto, el nombre del esgrimista tampoco salió a colación en la entrevista de Carlo Costanzia.

Se habla de un veto. Ahora ha sido la sobrina de María Teresa Campos la que ha explicado por qué su pareja no ha querido pronunciarse sobre Jeimy Báez y Carlo Costanzia. Según la creadora de contenido, el dueño de una barbería ha pasado página y no creía conveniente remover estas vivencias. "Pertenece a su pasado y ¿para qué? Él lo quiso hacer así y me parece muy bien", ha señalado la también influencer cuando le ha preguntado 'Europa Press' en la puerta de su casa.

Pero, ¿cree la sobrina de Carmen Borrego que ha sido una postura que el actor ha adoptado para respetarla? "Eso no lo hace para respetarme. A mí me da exactamente igual", ha reconocido la colaboradora de diversos programas de Telecinco, como 'Vamos a ver' o 'Los vecinos de la casa de al lado'.

Y, cuando le han preguntado si se trata de una decisión que el también músico ha tomado en base a alguna petición que ella haya podido hacerle, Alejandra Rubio ha respondido así de tajante: "A ver si pensáis que yo decido todo en la vida de los demás, ¡lo que me faltaba!".