La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre los motivos por los que no se había quitado el anillo todavía

Patri Pérez se sincera sobre su miedo a la soledad tras el divorcio con Lester Duque

Patri Pérez vuelve una semana más a 'Renaciendo' con un vídeo diferente y muy importante para ella. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' pasa dos días lejos de su hijo Río y aunque lo echa de menos, se siente ella misma por primera vez. Además, la inlfuencer se quita por fin el anillo de casada tras su divorcio con Lester Duque y explica por qué no lo había hecho hasta ahora.

Patri viaja a Madrid para un evento y deja a Río, su hijo, con Lester. La influencer comparte todo lo que echa de menos. Es la primera vez que se separa de él y aunque agradece poder dedicarse tiempo a ella, no está acostumbrada a estar lejos del pequeño. “Echo mucho de menos a mi chiquitito”, cuenta. De hecho, en el avión sufre un episodio de taquicardias por los nervios que le provoca toda esta situación.

El viaje de Patri a Madrid, además del evento, tiene un objetivo claro: quitarse su anillo de casada. Hasta ahora, más de un mes después de la ruptura, Patri seguía llevando su anillo de casada. “Sigo llevando mi anillo de casada”, comienza explicando. Tras todos los comentarios de sus seguidores preguntando, la influencer aprovecha el viaje de desconexión a Madrid para explicar el motivo y quitárselo definitivamente.

La que fuera participante de ‘La última tentación’ se enfrenta por fin al último rastro que quedaba de su vida de casada: su anillo de bodas. Tras un mes desde que anunciaron oficialmente su divorcio, la influencer se decide a quitarse por fin el anillo. “Lester no lo lleva”, afirma. Y aunque ese no es el motivo principal por el que ha decidido quitárselo, entiende que ya es hora de hacerlo. "No me lo he quitado porque estoy teniendo un problema bastante grande". Hasta ahora no lo había hecho porque no había podido, pero tras su viaje a Madrid, se lo quita para siempre.

Patri Pérez viaja a Madrid para asistir a un evento. El viaje le sirve a la influencer no solo para desconectar, si no también para decidirse a quitarse el anillo de casa. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta por qué no se lo había quitado hasta ahora. Además, se sincera sobre estar separada de su hijo Río y desvela cómo fue encontrarse con Fani Carbajo en el evento tras su gran enfrentamiento. ¡No te pierdas nada dándole play al vídeo!