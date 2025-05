Silvia Herreros 30 MAY 2025 - 13:14h.

Irene Rosales lamenta las notables ausencias que habrá en la comunión de su hija. Ana Rivera Rosales, su primogénita, está a punto de hacer su Primera Comunión, un momento para el que la familia lleva meses preparándose y que, tal y como ha revelado Anabel Pantoja, está a punto de suceder.

La exconcursante de 'Gran Hermano Dúo' no ha podido evitar romperse en las vísperas de este importante evento familiar. Para ella, este es un día muy especial que estará marcado por importantes y más que señaladas ausencias.

Empezando por Isabel Pantoja, abuela paterna de su hija; o su cuñada. Debido a los conflictos internos que hay desde hace años en el seno de la familia Pantoja, no se espera a ninguna de las dos. No obstante, y aunque probablemente esto también afecte a la influencer, hay dos personas que no estarán presentes este día y a las que Irene echará muchísimo en falta.

Se trata de los progenitores de la de Gines, que murieron hace unos años con tan solo 9 meses de diferencia. Mayte Vázquez, la madre de la empresaria, falleció el 6 febrero de 2020. Esta devastadora pérdida dejó a Irene Rosales completamente rota. En noviembre, cuando todavía no se había recuperado de este duro golpe, la sevillana hacía frente a la muerte de su padre. Manuel Rosales fallecía el 26 de noviembre después de 16 años luchando contra un tumor cerebral.

Irene Rosales quedó huérfana de padre y madre en menos de un año. A día de hoy, la que fuera colaboradora de distintos programas de Telecinco no ha sido capaz de superar su pérdida. El tiempo que ha pasado desde la muerte de ambos no ha sido suficiente para sanar la herida. De hecho, según ella misma explicaba el pasado mes de noviembre con motivo del cuarto aniversario de la muerte de su progenitor, "cada año duele más".

Ese dolor y ese vacío se hace más fuerte en días tan señalados e importantes como el que están a punto de vivir en casa, ya que los abuelos de la niña no estarán presentes en la Primera Comunión de Ana Rivera Rosales. A través de sus redes sociales, Irene ha dejado ver la tristeza que le provocan estas ausencias. Junto a dos stories que acompaña con música melancólica, ha expresado lo mucho que les echa de menos.

En los mismos, repostea una publicación que pretende homenajear y recordar a los que ya no están con nosotros. "Mamá, te echo de menos", se lee en su primera historia. "Muchísimo", agrega la exconcursante de 'GH Dúo' Irene Rosales junto a la misma. "Papá, te echo de menos", en la segunda. "Tanto", añade ella.