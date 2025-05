Ana Carrillo 30 MAY 2025 - 10:00h.

Jeimy Báez ha lanzado una reflexión sobre los padres que no se hacen cargo de sus hijos tras asegurar que el ex de Anabel Pantoja es el padre del suyo

El extraño comportamiento de Yulen Pereira tras ser señalado como padre del hijo que espera Jeimy Báez

A Jeimy Báez se le escapó hace dos semanas en '¡De viernes!' que el padre de su bebé, que va a ser un niño, es el esgrimista, exconcursante de 'Supervivientes' y exnovio de Anabel Pantoja Yulen Pereira. La exconcursante de 'GH DÚO' rompió a llorar al hablar sobre este tema y aseguró que se lo había dicho antes de hacerlo público, por lo que no era cierto que se enterase por los medios de comunicación como él había asegurado.

Desde entonces, el esgrimista ha permanecido en silencio, pese a las numerosas críticas que ha recibido en las redes sociales, donde ha sido acusado de no hacer frente a sus responsabilidades como supuesto padre de ese bebé. Su madre, Arelys Ramos, ya anunció hace unos días que su hijo iba a hablar y a dar su versión sobre el tema. Y así será: el amigo de Anuar Beno y Adrián Creus concederá una entrevista en '¡De viernes!' este viernes 30 de mayo.

En estas dos semanas, Jeimy no ha vuelto a hablar de Yulen ni ha hecho referencia de nuevo a la paternidad del padre de su hijo. En sus stories de Instagram se ha centrado en contar que su bebé se encuentra perfectamente y que ella también lo está tras haber tenido un pequeño susto y haber estado ingresada en el hospital la semana pasada.

La mayor parte de sus fotos son mostrando su barriguita junto a emoticonos de corazones, pero ha roto esta costumbre para compartir un reel de una entrevista al rapero estadounidense Eminem, autor de éxitos mundiales como 'Mockingbird', 'The Monster' o 'Love the way you lie'.

En esa entrevista, el artista explica que nunca conoció a su padre, pero que él jamás podría ser un padre ausente con sus hijas: "Nunca conocí a mi padre y nunca supe quién era. No sé si quiero conocerlo, mucha gente me lo pregunta pero no creo que quiera porque no puedo entenderlo".

"Si mis hijas se mudasen a la otra punta de la Tierra, las encontraría, sin duda. Sin dinero, sin nada, pero las encontraría, así que no hay excusa", dice Eminem en esta entrevista que Jeimy ha compartido pocas horas antes de que Yulen Pereira rompe su silencio en '¡De viernes!'.