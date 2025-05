Ana Carrillo 22 MAY 2025 - 20:54h.

Arelys Ramos, madre del exconcursante de 'Supervivientes', ha asegurado que el esgrimista va a dar su versión del embarazo de Jeimy Báez

Oleada de críticas a Yulen Pereira por eludir su responsabilidad como padre del bebé de Jeimy Báez

Hace ya casi una semana que a Jeimy Báez se le escapó en '¡De viernes!' que Yulen Pereira, conocido por su participación en 'Supervivientes' y por ser exnovio de Anabel Pantoja, era el padre del bebé que está esperando. La exconcursante de 'GH DÚO' rompió a llorar al darse cuenta de su desliz y aseguró que su intención era únicamente hablar de su embarazo y de lo feliz que estaba por haber tomado la decisión de seguir adelante pese a no haber buscado ser madre.

Pocas horas de esas declaraciones, el esgrimista había asegurado que estaba expectante por saber qué iba Jeimy a contar en el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, afirmando también que se había enterado del embarazo por las redes sociales. Una versión que fue desmentida por la exnovia de Carlo Costanzia y también por la periodista Leticia Requejo, que contó en 'TardeAR' que Jeimy había avisado a Yulen de su embarazo por mensaje el 3 de febrero y que él le habría pedido que "abortase".

"Él dice que cuando nazca será cuando él actúe, que no quiere saber nada e incluso le da la opción de darle un derecho de renunciar a la paternidad", reveló la periodista, sustentando la versión de la dominicana, que en sus redes sociales mostró que había tenido que ser ingresada pero que todo se había quedado en un susto.

Por su parte, Yulen no ha vuelto a hablar desde la entrevista de Jeimy en '¡De viernes!', pero sí que lo ha hecho su madre, Arelys Ramos, que ha anunciado a 'Europa Press' que su hijo no piensa quedarse callado eternamente y que va a dar su versión tras todo lo que se ha dicho de él en los últimos días, en los que ha sido muy criticado por no asumir supuestamente su rol como madre del hijo de la exconcursante de 'GH DÚO'.

"Él os dará su versión en su momento", han sido las palabras de la que fuera suegra de Anabel Pantoja, que también ha comentado que ella no hará más declaraciones sobre el tema. Tras esas declaraciones, ha entrado en su casa y no ha respondido a más preguntas, sin aclarar cuándo, dónde y cómo romperá Yulen su silencio.